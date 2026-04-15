◆米大リーグブルワーズ７―９ブルージェイズ＝延長１０回＝（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。出場５試合ぶりのマルチ安打をマークし、４打数２安打１打点でチームの連敗ストップに大きく貢献した。起死回生の一打が飛び出したのは、１点を追う９回無死二、