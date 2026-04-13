犬を飼っている多くの人に、経験があると思います。 【写真を見る】注射なんて嫌だワン！狂犬病の予防接種4～6月は強化月間熊本市人への感染・発症でほぼ死亡 4月から6月は、あの予防接種の強化月間です。 悲しそうに鳴く犬…飼い主へ すがるように まとわりつく犬… その先に待ち受けるのは、注射器を持った獣医師です！ ここは、熊本市で4月13日に始まった狂犬病の集団予防接種の会場です。 生後91日以上