少子化問題の解決策とは何か。ノンフィクション作家の黒川祥子さんは「人口2万人ほどの大分県豊後高田市には、全国トップレベルの子育て支援を“本気”で目指す取り組みがある」という――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部全国トップレベルの子育て支援を実践する豊後高田市・佐々木敏夫市長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「住みたい田舎ベストランキング」の常連覇者大分県の北東部にある国東(くに