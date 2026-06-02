近年、ラグジュアリーの価値観は大きく変化しています。かつては所有することそのものが憧れの対象でした。しかし今、人々が求めているのはモノだけではありません。どこで過ごすのか、誰と時間を共有するのか。その体験そのものが、新たなラグジュアリーとして注目されています。シャンパンメゾン モエ・エ・シャンドン（Moët & Chandon）は、この夏、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とのコラボレーション