5月ごろ、横浜市のお祭りである「横浜開港祭2026」の公式サイトに「恐竜対ゴリラ」というステージイベントが掲載されているのをXユーザーが発見、「なんだこれは」と話題になりました。当初のイベント名は仮で、本番では「恐竜vsキングコングの戦い」になっていましたイベント概要には「恐竜とゴリラをモチーフとしたキャラクターによる迫力あるバトルステージ」とだけ記載されており、そのわずかな手がかりをもとに考察も飛び交っ