新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２日後楽園大会のＡブロック公式戦で、前年度覇者の藤田晃生（２３）がティタン（３５）から５勝目を挙げた。ここまで５勝２敗でブロック首位を走るティタンを相手に、藤田は苦戦を強いられた。アクロバティックな動きで逆水平チョップをかわされると、ミサイルキックで場外に放り出されてしまう。そこにトペ・スイシーダ２連発で直撃され、ダ