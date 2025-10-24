老後を健康に過ごすにはどんなことに気を付ければいいのか。管理栄養士の関口絢子さんは「『健康のために、たくさん食べなさい』とよく言われるが、それは間違っている。老後の食生活は、たくさん食べるから、上手に食べるという姿勢に切り替えたほうがいい」という――。（第1回）※本稿は、関口絢子『食が細くなってきたら！ 少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／by