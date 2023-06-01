リズムの「Silky Wind Mobile」と言えば、毎年夏の必需品であるハンディファンの中でも、その風量の強さと多機能さで人気の製品だ。今年新たに登場したのは、昨年の「Silky Wind Mobile 3.2」に続くニューモデル「Silky Wind Mobile 4」だ。 外観は従来までのモデルとほぼ同じ。今回はブルーをチョイスした 従来モデルの時点でほぼ非の打ちどころがなく、圧倒的といっていい完成度を誇るこの製品、筆者自身