Q.アルバイトするならどんな所を気にして応募する？「時給が高いところ」「時給がよかったりとか家から通いやすいところ」「学生のアルバイト事情」。熊本の最低賃金は、ことしから初めての1000円超！時給が膨れ上がることで、「マチ」と呼ばれる熊本市の中心市街地では、熾烈なアルバイト争奪戦に…。そうした中、熊本の企業が新たな一手を打ちました。これまでの求人とは一味違うそのサービスとは！？熊本の経済の変化とと