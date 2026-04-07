Q.アルバイトするならどんな所を気にして応募する？

「時給が高いところ」

「時給がよかったりとか家から通いやすいところ」



「学生のアルバイト事情」。熊本の最低賃金は、ことしから初めての1000円超！時給が膨れ上がることで、「マチ」と呼ばれる熊本市の中心市街地では、熾烈なアルバイト争奪戦に…。そうした中、熊本の企業が新たな一手を打ちました。これまでの求人とは一味違うそのサービスとは！？





熊本の経済の変化とともに、「アルバイト争奪戦」が始まっています。「県民のギモン」飯田嘉太アナウンサーとお伝えします。

【VTR】

熊本の最低賃金は1034円。ことしから初めての1000円超となりました。一方、大手半導体メーカーTSMCの進出以降、半導体バブルに沸くマチでは、最大1700円という破格の時給を出す店も…。その裏で「マチ」と呼ばれる熊本市の中心市街地では、アルバイトの人手が不足し始めています。



■ジャン・ジャン・ゴー 副キャプテン・松木大地さん

「最低賃金が今年から上がったことによって最低賃金のギリギリのラインになってしまったので、やっぱり（人の）確保は難しくなっている」



こちらの飲食店では2年前に時給を1050円にアップしましたが、最低賃金の引き上げもあり、求人を出しても人が集まりにくい状況に…。



そこで立ち上がったのが熊本市に本社を置き、地域密着型の求人サイトを展開しているあつまるホールディングスです。



■あつまるホールディングス 求人メディア事業部・坂本光治 副部長

「まちなかのにぎわいを雇用の面で何かお手伝いできないものかというところで、新しい採用の仕方の提案になります」



【スタジオ】

――熊本の「マチ」は、自慢の文化ですし、そのマチを支える人材確保は大事ですよね。



あつまるホールディングスの坂本さんに伺いますと、賃金以外の面でも色々な課題があるようです。

▼少子高齢化で労働人口が減少

→採用しづらい環境

▼ミスマッチの発生

→採用後にアルバイト側が「自分が思っていたものと違う」とすぐに辞めてしまうケースが。



――双方にとって好ましくないですね。



そこで、お待たせしました！あつまるホールディングスが始めたのがコチラです。



【VTR】

エリアを熊本市中心部に限定した縦型のショート動画です。求人というと画像と文章というイメージがありますが、こうして店内やスタッフを動画で見られるんです。3月30日からスタートし現在27社がエントリーしているということです。このショート動画の狙いについて聞いてみました。



■あつまるホールディングス 求人メディア事業部・坂本光治 副部長

「どんな方が働いているのかってやはり文字とか写真だけでは伝わらないものですから、それが動きとなってですねそこに対してはやっぱり意識して作成した分、非常に好印象といいますか『よくできているし、お店の雰囲気が伝わる映像ができています』とお褒めの言葉をいただいております」



街行く人に動画を見てもらうと。



■女子学生

「雰囲気が分かりやすそう」

「気軽に見られる」

Q.アルバイト探すのはスマートフォンですか？

「うんうん」



■男子学生

「インターネットに記載の文面だけを見てしまうと、どうしても分かる部分が少ないっていうか。その職場のその見た目とか内装とかも全然わからないので、こうやって動画にまとめてくれると嬉しい」



では、動画を作ってもらった雇う側の反応は。



■ジャン・ジャン・ゴー 副キャプテン・松木大地さん

「新しいアルバイトの子たちに聞いたりすると『こんなにもおしゃれだったんだって言われることが多いので、それを動画を通じて店内の様子や働いている姿を実際に見てもらって、そこに本当に興味を持って一緒に働いている方が来てくれれば非常に嬉しい」



【スタジオ】

まさに「イマドキのアルバイト選び」として期待されています。



――もちろん賃金は大事ですが、熊本の「マチ」に関わって地域を盛り上げるという意義も伝わりそうですよね。



この求人に興味のある方は、【マチのしごと】で検索をしてみてください。熊本の地域経済が転換期を迎える中、求人の戦略も進化しています。

