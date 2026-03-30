メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から

メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から