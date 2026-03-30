『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、サムが一杯の濃い紅茶を手に、とある作業場の入口で1969年アルファロメオ・スパイダーの仕上がり具合に胸躍らせる様子をお届け。【画像】ボディ塗装の剥離と研磨を終え、美しい姿で佇むアルファロメオ・スパイダー（写真2点）今回のレストアの最初の段階では、手作業による塗装の剥離と研磨を終えた。その後3年近くの間、ほとんどの時間が私のこの古い愛車”デュエット”のボディを