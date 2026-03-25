INNISFREE（イニスフリー）が、「ノーセバム ミネラルパウダー」シリーズよりリミテッドエディション第二弾「ピーチブロッサム」を、2026年4月1日（水）より数量限定で発売する。■血色感ときらめきをプラスベビーコーラルカラーのパウダーに、華やかに輝くトゥインクルラメを配合。自然な血色感を与えながら、肌をワントーン明るく見せ、陽だまりに包まれたようなやわらかな印象へ導く。超微粒子パウダーが過剰な皮脂を吸着し、サ