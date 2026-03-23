テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（4月5日放送）の追加キャストが発表された。ゲルズ役を佐倉綾音、ロード役を竹内良太が担当する。【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画あわせてキャラ設定画も解禁となり、アニメ『ワンピース』は2026年から総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫