ホルムズ海峡封鎖による国内の原油供給不足が懸念される中、青森市にある銭湯が営業の継続をあきらめ、５月31日に「閉湯」するとのお知らせを貼り出した。店主の男性は、湯船の湯を温めるボイラーの燃料である重油の値上がりが続いてきた中、２月28日に始まった中東での戦争が決定的だったと振り返る。 【画像】タンカー輸送停滞の影響で、生産ストップした大人気の「ツーン」とするスナック菓子 「この１年で