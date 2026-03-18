コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。アメリカ・シカゴで7月30日（木）〜8月2日（日）に開催される世界的音楽フェス「Lollapalooza（ロラパルーザ） 2026」への自身2度目の出演が決定した。YOASOBIはこれまで日本国内での活躍に加え、海外での活動も積極的に展開してきた。2024年4月には世界最大級のフェス「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュ