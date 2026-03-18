3月13日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが見せた“料理のプロっぽい仕草”に注目が集まった。 ©ABCテレビ 金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューにひとりで挑戦しているDAIGO。この日は、おうちで簡単にできる「長崎ちゃんぽん」を作った。 フラ