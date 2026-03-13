年度末は何かと忙しく、ゆっくり料理する時間が取りにくい時期。でもだからこそ、しっかり食べてパワーをつけたい！そこで今回は、豚こま肉と豚バラ肉で手軽に作れる角煮風レシピを、もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただきました。ブロック肉を使わず、手間をかけずに作れるのに、ちゃんとごちそう感のある一品です。手軽なのに満足感たっぷり！「ころころ角煮」こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen