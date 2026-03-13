ブロック肉要らずで簡単！豚こま＆豚バラで作る「ころころ角煮」
年度末は何かと忙しく、ゆっくり料理する時間が取りにくい時期。でもだからこそ、しっかり食べてパワーをつけたい！そこで今回は、豚こま肉と豚バラ肉で手軽に作れる角煮風レシピを、もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただきました。ブロック肉を使わず、手間をかけずに作れるのに、ちゃんとごちそう感のある一品です。
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。年度末は何かと忙しく、ゆっくり料理する時間が取りにくい時期。
それでも、食卓にはちょっとごちそう感のあるおかずを並べたいですよね。
そんな日にちょうどいいのが、今回ご紹介する「ころころ角煮」です。
手頃な豚こま肉をぎゅっと丸めて、豚バラ肉で巻くのがポイント。ブロック肉のような食べごたえを出しつつ、下茹で不要で味もしみ込みやすいので、調理ハードルがぐっと下がりました。
手間は抑えて、でもちゃんとごちそう感。忙しい時期の作り置きにもぴったりな、ごはんが止まらない角煮風おかずです。
材料（2〜3人分）
・豚こま肉……300g
作り方
豚肉はビタミンB1が豊富で、疲労回復をサポートしてくれる食材。
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
管理栄養士が本気で考えた! 300円でとびきりおいしい 満足ごはん | もあい かすみ |本 | 通販 | Amazon
手軽なのに満足感たっぷり！「ころころ角煮」
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。
それでも、食卓にはちょっとごちそう感のあるおかずを並べたいですよね。
そんな日にちょうどいいのが、今回ご紹介する「ころころ角煮」です。
手頃な豚こま肉をぎゅっと丸めて、豚バラ肉で巻くのがポイント。ブロック肉のような食べごたえを出しつつ、下茹で不要で味もしみ込みやすいので、調理ハードルがぐっと下がりました。
手間は抑えて、でもちゃんとごちそう感。忙しい時期の作り置きにもぴったりな、ごはんが止まらない角煮風おかずです。
ころころ角煮
材料（2〜3人分）
・豚こま肉……300g
・豚バラスライス……8枚（200g）
・ゆで卵……お好みで
【A】
・みりん……大さじ3
・醤油……大さじ2
・酒……大さじ2
・砂糖……大さじ1と1/2
・水……300ml
作り方
1. 豚こま肉をぎゅっと丸めたものを8個作り、豚バラ肉を外側に巻きつける。
2. フライパンに油をひかず、巻き終わりを下にして中火で焼く。転がしながら全面に焼き色をつけ、余分な油を拭き取る。
3. Aを加えて沸かし、弱火にして落とし蓋をし、30分煮る。途中で裏返す。
4. ゆで卵を加えてタレを絡める。
栄養ポイント
豚肉はビタミンB1が豊富で、疲労回復をサポートしてくれる食材。
小間切れ肉とバラ肉を組み合わせることで、脂のコクと赤身のうま味の両方を楽しめます。
卵を加えれば、良質なたんぱく質もさらにプラス。
満足感が高いので、食べすぎ防止にもつながる“ちゃんと満たされるおかず”です。
忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
「作り置きできるレシピが知りたい」「ごはんがすすむ味付けが好き」「ブロック肉を使わず手軽に角煮を作りたい」という方におすすめのレシピです。
豚こま肉でボリュームをだしつつ、豚バラ肉で包むことでこってり感もあり、時短でコスパ良く作れます。
失敗しづらい角煮のレシピなのでぜひ試してみてくださいね♪
また次の連載でお会いしましょう。
管理栄養士が本気で考えた! 300円でとびきりおいしい 満足ごはん | もあい かすみ |本 | 通販 | Amazon