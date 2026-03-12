LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線の期間増便を拡大する。すでに、3月29日から5月27日（日本発翌日）と10月1日から23日まで週9往復、9月2日から30日（同）まで週8往復運航すると発表している。さらに、7月1日から8月31日までと9月1日から30日まで、週3往復を追加運航する。これにより夏スケジュールには、最大週11往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。ワルシャワ発4月12日、東京/成田発4月13日は運休