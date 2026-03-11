ハンバーガーチェーンの「ロッテリア」が今月中に全店を閉店し、新たに「ゼッテリア」という名称に順次変わっていく。人気商品「絶品バーガー」と「カフェテリア」を組み合わせたネーミングだそうだが、この背景には2023年に親会社が「ロッテホールディングス」から「ゼンショーホールディングス」に移ったこと、さらに運営会社の株式会社「ロッテリア」が今年2月に株式会