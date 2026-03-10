大阪市内の病院で死亡が確認された男性に暴行していたとして、男性を車で搬送した男が逮捕されました。 【写真を見る】大阪の病院で死亡確認の男性は「窒息死」熊本で暴行されたか…車で搬送した３７歳男を逮捕腹部への「強い力」で胃の内容物など逆流し喉詰まらせる 暴行の疑いで逮捕されたのは、自称・鹿児島県の飲食店アルバイトの男（３７）です。 男は３月５日、熊本県内で、鹿児島県内の３６歳とみられる男性を