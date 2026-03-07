やっと勝った！ 17年ぶりJ１復帰ジェフが待望の今季初勝利！ 注目のダービーで柏に２−１競り勝つ
開幕４戦は２つのPK戦負けを含む４連敗。５試合目で待望の初白星だ。
17年ぶりJ１復帰のジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節で柏レイソルとホームで対戦。序盤から押し込まれる展開だったが、粘り強く耐えスコアレスで試合を折り返す。
迎えた後半、48分に津久井匠海の狙いすましたミドルシュートで先制に成功。さらに61分、セットプレーの流れから石川大地が押し込んで追加点を奪う。
88分に久保藤次郎の得点で１点を返されるも、最後までリードを守り抜く。注目の千葉ダービーでジェフが２−１で競り勝った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】津久井のミドル弾！ 石川が押し込んで２点目！
