ソックコウベが運営するランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」は、身の回りのものを見直す人が増える時期に「下着の買い替えタイミング」に関するアンケート調査を実施しました。※2025年12月26日〜27日aimerfeel公式Instagram内ストーリーズ投票機能にて集計■ブラの買い替え、平均は「8カ月に1回」にaimerfeel公式Instagramのストーリーズ機能にて、アンケートをおこなった結果、平均は「8カ月に1回」という結果