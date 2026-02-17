ブラってみんないつ買い替えてる？　aimerfeel「下着の買い替えタイミング」を調査

ソックコウベが運営するランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」は、身の回りのものを見直す人が増える時期に「下着の買い替えタイミング」に関するアンケート調査を実施しました。

※2025年12月26日〜27日 aimerfeel公式Instagram内ストーリーズ投票機能にて集計

■ブラの買い替え、平均は「8カ月に1回」に

aimerfeel公式Instagramのストーリーズ機能にて、アンケートをおこなった結果、平均は「8カ月に1回」という結果でした。「1年に1回の買い替え」が最も多く、次いで「半年に1回」という回答が多く集まりました。

全体の中には、「2〜3カ月に1回」という短いスパンで買い替えている人も13％おり、買い替え頻度には個人差があることがわかりました。

しかし、回答者の中には「まだ使えるから」「見た目は問題ないから」と劣化に気づかないまま着用を続けているケースも一定数見受けられました。

ブラジャーは、毎日の着用や洗濯によって少しずつ伸びや型崩れが進み、カップ浮きやフィット感の低下、肩紐のゆるみ・ズレやすさ、前中心の浮きなど、着け心地の変化という劣化のサインが現れることもあります。

aimerfeelでは“今のからだに合っているか”を定期的にチェックしながら状態に合わせて買い替えることを推奨しています。伸びや型崩れ、フィット感の低下など、買い替え時期のサインが見られた場合は、新しいブラジャーへの買い替えがおすすめとのこと。

みなさんも一度持っているブラの状態を確認してみてはいかがでしょうか？

（エボル）