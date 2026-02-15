夫婦になった2人は相性の良さから、会話が絶えなかったりいつも笑顔でいられたりすることがある。そんな夫婦ならではの体験を描いた作品『同じような方はいませんか？』（作：おかやさん）がInstagramに投稿された。 【漫画】「同じような方はいませんか？」を読む ある日の朝、作者がキッチンで洗い物をしていると、夫が「寝過ぎた」と言いながら起きてきた。夫は作者のすぐ横で、最近ハマっているゲームの話を繰り広げる