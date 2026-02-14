歌舞伎町の某コンセプトカフェ（通称コンカフェ）の常連男性が「（従業員女性に）色恋営業された！支払った15000円を返金しないと新宿署に通報します」と店側をけん制した投稿がＳＮＳ上で話題を呼んでいる。男性を取材すると「店からは返金されたんで不満はないけど、女性従業員には騙されたのでムカついてます」と、いまだ怒り心頭だ。一体何があったのか。男性と女性従業員双方に話を聞いた。 【画像】互いに「愛してる」と