サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、4月10日（金）から12月31日（木）までの期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベントを開催する。【写真】ポムポムプリンの“おしり”のフォトスポットも！各コンテンツ詳細■新コスチュームをお披露目今回開催される「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」がテーマ。ポムポムプリンが癒してくれる、そんなホッと一息つけ