2026年1月22日（木）から、北海道砂川市創業のコスメティックブランド『SHIRO』にて、爽やかで落ち着きのあるホワイトティーの香りをまとわせた『ホワイトティー フレグランスポプリ』が数量限定で登場しています。 画像：SHIRO 2025年の北海道。いつもより早い積雪と強い風が森を揺さぶり、白樺が多く倒れてしまいました。そんな倒木した白樺の樹皮や小枝を、イチョウを中心とした色鮮やかな落ち葉に加えて、“今の