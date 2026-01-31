1月29日、東京・上野で中国人ら5名が、"黒ずくめ"の男たちに現金約4億円を奪われる強盗事件が起きた。このわずか3時間後に、約20キロ離れた羽田空港で現金1億9000万円入りのスーツケースを持った男性らが襲われる類似の事案も発生。【写真】「軽自動車に”黒ずくめ男”たちが3人...」4億円以上を強盗した被疑者らが乗り捨てた長野ナンバーの車ほか立て続けに起こった強盗は、誰かが裏で糸を引いているのか──。NEWSポストセブ