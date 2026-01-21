1月15日、野球殿堂博物館が今年の「殿堂入り」メンバーを発表。エキスパート部門で栗山英樹氏（元日本ハム監督）が選出されたことがニュースとなった。一方、プレーヤー部門では、元巨人、中日の川相昌弘氏がトップとなる254票を獲得したが、それでも得票率は「当選」となる75％にわずか2票届かず、栄誉を逃した。プレーヤー表彰は引退してから5年経過して以降の15年間が候補者としての有効期間のため、川相氏のこの部門での殿堂