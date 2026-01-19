中村倫也、“過去のことは覚えてない”戸田恵梨香に「戸田はああいう女です」
俳優の中村倫也（39歳）が、1月16日に放送されたバラエティ番組「ドラマでクイズ！THEキリヌキ」（TBS系）に出演。過去のことは覚えていないという戸田恵梨香に対して「戸田はああいう女です」と語った。
TBSの1月スタートドラマの出演者が、TBSの歴代のドラマの名シーンから切り抜かれたセリフなどを当てるクイズに参加。戸田恵梨香が自ら出演した「流星の絆」（2008年）のセリフを覚えているかどうかがクイズとなった。
戸田は「私を信じて。覚えてない！」と断言したが、回答者でドラマ「崖っぷちホテル！」（2018年／日本テレビ系）で戸田と共演した中村倫也も「戸田は絶対に覚えてない」と回答。戸田はセリフを覚えておらず、「やっぱね、過去のことは覚えてませんね」とコメントし、中村は「戸田はああいう女です」と語った。
TBSの1月スタートドラマの出演者が、TBSの歴代のドラマの名シーンから切り抜かれたセリフなどを当てるクイズに参加。戸田恵梨香が自ら出演した「流星の絆」（2008年）のセリフを覚えているかどうかがクイズとなった。
戸田は「私を信じて。覚えてない！」と断言したが、回答者でドラマ「崖っぷちホテル！」（2018年／日本テレビ系）で戸田と共演した中村倫也も「戸田は絶対に覚えてない」と回答。戸田はセリフを覚えておらず、「やっぱね、過去のことは覚えてませんね」とコメントし、中村は「戸田はああいう女です」と語った。