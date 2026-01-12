世界中で愛されるグミキャンディブランド「HARIBO」と、ドイツ伝統のシュニール織で知られる「フェイラー」が、ついに初コラボレーション。ハッピーな世界観を共有する両ブランドが出会い、思わず笑顔になるような特別なアイテムが誕生しました。ゴールドベアをモチーフにした遊び心あふれるデザインは、大人の可愛さを引き立てつつ、フェイラーならではの上質感もしっかりキープ