【天秤座】2026年 1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）正解は「会話の中」に潜んでいます他者は、あなた自身を映し出す鏡です。今月、運命を好転させる鍵は、周囲への「繊細な配慮」と、仕事における「細部へのこだわり」にあります。丁寧な対話が新たなひらめきと癒やしをもたらす一方で、後半には人間関係の静かなる「剪定」の時期も到来します。優しさで繋