【水瓶座】2026年1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）「恐るるに足らず」壁を突き破る直観力理屈は捨てて、直感に従うこと。それが今月、キャリアと富を最大化させる唯一のルールです。最強の追い風を受ける今、独立や転職といった人生の転換点でさえ、あなたにとっては軽やかな通過点に過ぎません。これまでの実績が収入という数字でダイレクトに返ってきて、