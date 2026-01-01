お正月に欠かせない料理のひとつ「お雑煮」。実は地域によってお餅の形や汁の味付け、具材などが大きく異なります。それには各地域の特産物や食文化が影響しています。関東と関西を比べてもその違いは明らか。それぞれに魅了があるので、食べ比べを楽しんでみませんか？関東風と関西風を食べ比べ！汁まで美味しい我が家のお雑煮（関東風）出典：https://www.instagram.com関東のお雑煮は、醤油ベースのすまし汁が基本。お餅は角餅