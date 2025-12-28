ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ìÃË»ù¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¥¹¥­¡¼¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤é¤¬28Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿ºÝ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÈó¾ïÄä»ßµ¡Ç½¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£