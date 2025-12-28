ウクライナのゼレンスキー大統領＝27日、ハリファクス（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は28日午後、米南部フロリダ州でトランプ大統領と会談する。ロシアのウクライナ侵攻を巡り策定中の和平案について協議し、戦闘終結後の領土や「安全の保証」で折り合えるかどうかが焦点。ゼレンスキー氏は会談に先立つ27日、米国から妥協を迫られた場合、和平案を国民投票に諮る考えを示した。タス通信によ