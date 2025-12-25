iPadOS 26では、まったく新しいウインドウシステムが導入されました。「ウインドウ表示アプリ」というモードを選択すると、アプリのウインドウサイズを自由に変更したり、表示場所を柔軟に調整したり、一度により多くのウインドウを開いたりすることができます。これにより、まるでMacのように1つの画面にたくさんのアプリを並べて効率的に作業することが可能です。○飛躍的な進化を遂げたマルチタスキングiPadOS 26の新機能の中で