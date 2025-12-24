ライフスタイルブランド「無印良品」のスキンケア商品「薬用リンクルブライト」シリーズの乳液について、購入サイトのレビューやSNSに「臭い」「腐ったような臭いがする」といった声が相次いでいる。無印良品を運営する良品計画（東京都文京区）は、臭いが発生している対象商品は「薬用リンクルブライト乳液 200ml」の一部ロットだとし、「原因につきましては確認中でございます」とした。「ご心配とご迷惑をおかけし申し訳ござい