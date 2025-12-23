大分県内の企業で働く障害者は3169人で、過去最高を更新した一方、企業の障害者雇用率は全国12位で順位を4つ下げました。 障害者雇用促進法では従業員40人以上の企業に対し、規模に応じて一定の割合で障害者の雇用が義務付けられています。 大分労働局によりますと、大分県内の民間企業で働く障害者は今年6月1日時点で、3169人でした。これは前の年から21人増加し、過去最高を更新しました。 一方、雇用率は2.65%で全国12位とな