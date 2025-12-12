モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子さん（34）が、2025年11月22日に公式YouTubeチャンネルを更新。YouTubeのチャンネル登録者数70万人超、インスタグラムのフォロワー数34万人のインフルエンサーのひよんさん（32）とコラボした動画を配信し、産後ダイエットのコツを語り合った。産後ダイエットは自分と向き合う作業「自撮りは真の姿ではない」舟山さんは、10代から雑誌「Popteen」のモデルとして活動し、ギャルのカ