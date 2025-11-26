半そでから長そでへシフトチェンジするように、コスメにも必要な衣がえ。第一印象を左右する顔や香りを新たに、スタイルをいまに寄せて移ろう季節にワクワクを。「ホリデーを彩る」特別な白パッケージアイコニックなスタッズが象徴的なヴァレンティノ ビューティ。ホリデーに向けて登場するのは、クチュールらしさあふれる、初雪におおわれたようなやさしいアイボリーの限定パッケージ。どんな色も受け入れつつ確固たる自我も秘め