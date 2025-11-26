将棋の羽生善治九段（55）は26日、東京都渋谷区の将棋会館で指された朝日杯2次予選で本田奎六段（28）、千田翔太八段（31）に連勝し、自らの持つ歴代最多勝利数を1600に更新した。1985年（昭60）にプロ入りした羽生の通算成績は1600勝731敗。▼羽生九段40年間やってきた積み重ねが一つの形になって良かったと思っています。一つ一つ勝っていくのが非常に大変なので、その積み重ねで到達できたのは良かった。