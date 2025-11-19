コーヒーチェーン「スターバックス」は、ホリデーシーズン第2弾として、『スモア チョコレート ラテ』と『スモア チョコレート フラペチーノ』を発売する。また、同日から『ストロベリー&チョコレートタルト』と『ホット アップル サイダー』も発売する。すべて11月26日からで販売終了日は未定。〈マシュマロ×クランチ×チョコレートの“大人のスモア”〉スモアとは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで