【スタバ】ホリデー第2弾『スモア チョコレート フラペチーノ』が11月26日(水)より新登場
コーヒーチェーン「スターバックス」は、ホリデーシーズン第2弾として、『スモア チョコレート ラテ』と『スモア チョコレート フラペチーノ』を発売する。また、同日から『ストロベリー&チョコレートタルト』と『ホット アップル サイダー』も発売する。すべて11月26日からで販売終了日は未定。〈マシュマロ×クランチ×チョコレートの“大人のスモア”〉
スモアとは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べるアメリカの定番スイーツ。焚火を囲む特別な時間を象徴するお菓子として親しまれている。
『スモア チョコレート ラテ』は、塩キャラメル風味を合わせたビターなチョコレートソースにエスプレッソとスチームミルクを合わせた一杯。トッピングにはマシュマロと全粒粉入りクランチを重ね、ブリュレシュガーで仕上げた。ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。
価格(すべて税込):
Short 570円/Tall 609円/Grande 653円/Venti 697円(テイクアウト)
Short 580円/Tall 620円/Grande 665円/Venti 710円(店内)
『スモア チョコレート フラペチーノ』は、チョコレートソースにエスプレッソを加え、香ばしさとビター感を引き立てたフラペチーノ。ホイップの上にスモア用ソース、マシュマロ、クランチ、ブリュレシュガーをトッピングし、多彩な食感が楽しめる。
価格(すべて税込):
Tallサイズのみ
テイクアウト678円/店内690円〈ストロベリー&チョコレートタルトも登場〉
同日、ホリデー気分を高める『ストロベリー&チョコレートタルト』も発売する。ストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップ、チョコレートガナッシュを重ねたタルト。
価格(すべて税込):
テイクアウト570円/店内580円〈クリスマスマーケットの定番『ホット アップル サイダー』も同日発売〉
日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」をスターバックスらしくアレンジした『ホット アップル サイダー』も同日から登場。
スチームしたアップルジュースにシナモン、クローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、りんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした。スパイスの香りとやさしい甘み、豊かな食感が楽しめるホットドリンクとなっている。
価格(すべて税込):
Short \550/ Tall \589/ Grande \633/ Venti \678(テイクアウト)
Short \561/ Tall \600/ Grande \645/ Venti \690(店内)
『ホット アップル サイダー』