【スタバ】ホリデー第2弾『スモア チョコレート フラペチーノ』が11月26日(水)より新登場

コーヒーチェーン「スターバックス」は、ホリデーシーズン第2弾として、『スモア チョコレート ラテ』と『スモア チョコレート フラペチーノ』を発売する。また、同日から『ストロベリー&チョコレートタルト』と『ホット アップル サイダー』も発売する。すべて11月26日からで販売終了日は未定。

〈マシュマロ×クランチ×チョコレートの“大人のスモア”〉

スモアとは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べるアメリカの定番スイーツ。焚火を囲む特別な時間を象徴するお菓子として親しまれている。

『スモア チョコレート ラテ』は、塩キャラメル風味を合わせたビターなチョコレートソースにエスプレッソとスチームミルクを合わせた一杯。トッピングにはマシュマロと全粒粉入りクランチを重ね、ブリュレシュガーで仕上げた。ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。

価格(すべて税込):

Short 570円/Tall 609円/Grande 653円/Venti 697円(テイクアウト)

Short 580円/Tall 620円/Grande 665円/Venti 710円(店内)

『スモア チョコレート フラペチーノ』は、チョコレートソースにエスプレッソを加え、香ばしさとビター感を引き立てたフラペチーノ。ホイップの上にスモア用ソース、マシュマロ、クランチ、ブリュレシュガーをトッピングし、多彩な食感が楽しめる。

価格(すべて税込):

Tallサイズのみ

テイクアウト678円/店内690円

〈ストロベリー&チョコレートタルトも登場〉

同日、ホリデー気分を高める『ストロベリー&チョコレートタルト』も発売する。ストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップ、チョコレートガナッシュを重ねたタルト。

価格(すべて税込):

テイクアウト570円/店内580円

〈クリスマスマーケットの定番『ホット アップル サイダー』も同日発売〉

日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」をスターバックスらしくアレンジした『ホット アップル サイダー』も同日から登場。

スチームしたアップルジュースにシナモン、クローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、りんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした。スパイスの香りとやさしい甘み、豊かな食感が楽しめるホットドリンクとなっている。

価格(すべて税込):

Short \550/ Tall \589/ Grande \633/ Venti \678(テイクアウト)

Short \561/ Tall \600/ Grande \645/ Venti \690(店内)

『ホット アップル サイダー』