16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³¤³°Áª¼ê¤ÎÂè°ì¿Ø¤¬ÂçÊ¬Æþ¤ê¤·¡¢´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó³¤³°Áª¼ê¤ÎÂè°ì¿Ø¤¬ÂçÊ¬Æþ¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー ³¤³°Áª¼ê¤ÎÂè°ì¿Ø¤È¤·¤ÆÂçÊ¬Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â¾ã³²¤¬½Å¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò»ý¤Á11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥É¥¥¡¦¥×¥ì¥¢Áª¼ê¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£ 11Æü¤ÏÁª¼êÂ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ