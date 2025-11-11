5ºÍ¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦¹õÀîÁÛÌð¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹õÀî¤µ¤ó¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤Ë¼æ¤­¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤♡¹õÀîÁÛÌð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤¿¤·¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡Ä¡Ä15ºÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤µ¤È15ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¹õÀîÁÛÌð¤¯¤ó¤Î¡È