¡Ú¹õÀîÁÛÌð¡Û¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©º£¤ò¤È¤­¤á¤¯15ºÍ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª

【黒川想矢】心を動かした言葉とは?今をときめく15歳の若手俳優にインタビュー!
5ºÍ¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦¹õÀîÁÛÌð¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹õÀî¤µ¤ó¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤♡
¹õÀîÁÛÌð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤¿¤·¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡Ä¡Ä15ºÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤µ¤È15ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¹õÀîÁÛÌð¤¯¤ó¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈºÍÇ½¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º♡
Question º£¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¡©
¡Ø¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù
¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¢¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤ËÁ´Éô¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¸«¤¿¤é¡¢°ã¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Question 10Ç¯¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡©
¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
¡Ö¥«¥á¥é¤Ç¤â±éµ»¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸À¤¨¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â10Ç¯¸å¤«¤¡¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¡Á¡£¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Question ¤ª»Å»ö¤ÇÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©
À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö´é¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤¹
¡Ö3Ç¯Á°¤Ë±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ø´é¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Á´Éô¤¬´é¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢»ØÀè¤È¤«¤ª¤Ê¤«¤È¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë´¶¾ð¤Ï½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¾ì¤½¤Î¤È¤¤ÎÀµ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¡Ø´ÆÆÄ¤ÎÇ¾¤ß¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ï¤Ã¤¤êÁÛÁü¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â·ë¹½¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯»×¤¤½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
