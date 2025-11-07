大分市のバラ園で、夫婦が丹精こめて育てた可憐な秋バラが見頃を迎えてます。 【写真を見る】住宅の庭園が秋バラで見頃230品種の可憐な花が咲き誇る大分 大分市志村にある「ひろかわバラ園」では、2016年から廣川さん夫婦がおよそ230品種・450株のバラを育て、園内には黄色やピンクなど、色鮮やかな秋のバラが咲き誇っています。 中でも、フランス語で花嫁を意味する「ラ・マリエ」は、フリル状の花びらが特徴的な品種です